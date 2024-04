Une ribambelle de robes de tous les styles a déferlé sur les passerelles des défilés printemps-été 2024, de New York à Milan en passant par Londres et Paris. Des pièces blanches, diaphanes ou bohèmes, se sont imposées comme une évidence chez Prada, Stella McCartney ou encore Victoria Beckham, tandis que Coach, Proenza Schouler et Isabel Marant ont privilégié la maille ou la résille, à l’esprit tantôt grunge, tantôt minimaliste. Aperçue chez Michael Kors, Gucci, Valentino et Carolina Herrera, la robe baby-doll, tout droit sortie des années 1960, retrouve quant à elle un nouveau souffle pour le printemps, tandis que le style preppy faisant la part belle aux polos bon chic, bon genre — comme on l’a vu chez Miu Miu et Dries Van Noten — promet de teinter nos robes d’un esprit sportif (on peut d’ores et déjà adopter ce modèle Reebok, déniché à SSENSE). Entre silhouettes minimalistes, avant-gardistes ou rétros, on vous dévoile nos 15 robes coups de cœur à moins de 100 $ pour être parée pour les beaux jours.