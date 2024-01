Il a détrôné le pantalon skinny et se place désormais en tête des essentiels indispensables de notre garde-robe. À la fois chic, impertinent et d’une nonchalance à toute épreuve, le pantalon à jambes larges n’est pas près de tirer sa révérence à en croire les défilés printemps-été 2024. Aperçu sur les passerelles de Saint Laurent, Loewe (où il embrasse une taille haute remontée à l’extrême), Hermès ou encore 3.1 Phillip Lim, il fait partie de ces pièces polyvalentes, qu’on aime porter encore et encore. Avec des talons et un blazer impeccable, il joue la carte de l’élégance; avec des baskets et un chandail large (ou un t-shirt écourté, dès que les beaux jours reviennent), il met à profit son confort absolu; et avec des ballerines et une chemise XL, il décuple les effets de son allure insouciante. Bref, vous l’aurez compris, le pantalon large n’en finit pas de nous charmer. Voici 15 modèles à moins de 200 $ à adopter les yeux fermés sans se ruiner!