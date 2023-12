Au même titre que notre manteau d’hiver, qu’on porte six mois par année (on exagère à peine), nos bottes fourrées nous suivent dans nos péripéties du quotidien dès que le thermomètre dégringole et qu’une couche de neige épaisse se dépose sur le bitume. Le seul hic? La plupart desdits souliers sont confortables, certes, mais manquent d’un certain chic. De fait, il n’est pas facile de trouver chaussures – stylées – à notre pied quand la paire sélectionnée doit avant tout être chaude et imperméable pour pouvoir affronter nos hivers québécois… au risque de perdre quelques orteils en cours de route! Heureusement, on peut compter sur ces bottes d’hiver, à la fois tendance et douillettes, pour combler tous nos désirs. Parmi les modèles sur lesquels on a jeté notre dévolu, on retrouve les emblématiques bottillons Icon de Moon Boot, disponibles chez Simons, et ces souliers bicolores tendance signés par la marque canadienne Pajar. Sans attendre, voici donc nos 15 paires de prédilection, à magasiner sans tarder, avant que le printemps ne pointe le bout de son nez!