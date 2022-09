En version XXL, à carreaux, en cuir ou en velours côtelé, le blazer est la pièce la plus versatile de notre garde-robe automnale. Pour un look décontracté, on mise sur un modèle en laine qui nous apportera confort et chaleur lors des journées froides tandis que pour le 5 à 7, on adopte une version imprimée ou écourtée qui rehaussera notre tenue en moins de deux.