On a à peine eu le temps de profiter de nos robes d’été que la rentrée est déjà là. On profite du retour au bureau en présentiel (ou, le cas échéant, des éternels réunions Zoom) pour se mettre sur notre 36. Comment? En enfilant ces blazers chics et tendance – oversized, écourtés, à carreaux ou colorés – parfaits pour affronter les affres du 9 à 5 avec style. On n’est pas encore prête à délaisser notre collection de joggings et de pulls en coton ouaté, qui nous suit loyalement depuis plus d’un an et demi? Pas grave! Notre veston a ça de bon qu’il est versatile à souhait. On le porte les yeux fermés tant avec un pantalon de tailleur et un chemisier en soie (on opte pour une paire de baskets ou de flâneurs à semelles épaisses – chaussures tendance de la saison – si on souhaite chasser d’un coup de pied une élégance trop apprêtée) qu’avec nos vêtements de détente (la tenue s’accessoirise alors de sneakers ou d’escarpins, c’est selon). Il ne reste plus qu’à faire notre choix parmi ces 10 blazers tendance, à adopter dès maintenant pour une rentrée au sommet du style!