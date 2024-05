Par une douce matinée automnale, je danse avec ma fille sur la chanson Beso, de Rosalía et de Rauw Alejandro. Le reggaeton — ce genre musical né à la fin du 20e siècle, chanté principalement en espagnol avec des sonorités empruntées au hip-hop — est ma musique du bonheur. Une seule chanson a le pouvoir de me ramener sur les plages d’un pays sud-américain, à l’époque où ma seule ambition était de frencher le bel Australien de mon auberge de jeunesse. Aujourd’hui, une petite culpabilité m’habite: n’est-ce pas profondément sexiste, le reggaeton? Puis-je être féministe tout en tripant sur le dernier hit de J Balvin?

Au risque de vendre le punch, je sais très bien que la réponse est oui. Mais j’ai eu envie d’expliquer pourquoi. J’ai donc posé la question à deux expertes: Petra Rivera-Rideau, professeure associée au Wellesley College et autrice du livre Remixing Reggaetón: the Cultural Politics of Race in Puerto Rico, ainsi qu’à Vanessa Díaz, spécialiste en études latino-américaines et professeure associée à l’Université Loyola Marymount.

Les origines politiques du reggaeton

«L’histoire du reggaeton remonte bien avant son succès planétaire en 2004 avec la chanson Gasolina, de Daddy Yankee», dit la professeure Petra Riviera-Rideau. En effet, les origines du reggaeton sont complexes et discutées. En résumé, le genre découlerait du dancehall jamaïcain et il aurait pris naissance au Panama, lorsque les Afro-Panaméens se sont mis à traduire des classiques de dancehall en espagnol. Au fil du temps, des enregistrements ont voyagé jusqu’à New York, puis à Porto Rico, où des artistes hispanophones avaient déjà commencé à pratiquer le rap et le hip-hop. Les styles se sont mélangés et le reggaeton est devenu la musique de la rue. À l’époque, on l’appelait «El underground» ou «reggae en español». C’était un moyen d’expression populaire, une façon de dénoncer les dynamiques raciales problématiques d’une île à l’histoire coloniale complexe.

Depuis ses débuts, le reggaeton dérange. Ces remous sont-ils causés par les paroles explicites ou par ceux qui les chantent? Dans le balado LOUD: The History of Reggaeton, la Portoricaine Ivy Queen décrit le reggaeton comme la musique de la résistance, la voix de celles et ceux qui ont refusé de rester silencieux: des jeunes issus de milieux défavorisés, souvent d’origine afrodescendante. Entourée de célèbres reggaetoneros de l’époque, elle dénonce le racisme systémique qui se cache derrière les tentatives de les faire taire. Petra abonde dans ce sens. «Le reggaeton a fait face à de grands défis pour exister avant d’être populaire. Il y a même eu des campagnes de censure gouvernementale contre ce genre musical.» Puis, en 2004, Daddy Yankee a atteint les sommets des palmarès, et Gasolina a voyagé jusque dans les salles paroissiales du Québec pour les danses du vendredi qui ont rythmé mon adolescence.