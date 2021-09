LES BOTTES AUX GENOUX

Si les cuissardes seconde peau ont la cote cette saison, les bottes qui s’arrêtent aux genoux – grands classiques de l’automne – reprennent elles aussi du service. Pour être au plus près des tendances, on privilégie un cuir façon croco, ultrachic en toute circonstance. Côté hauteur, on a l’embarras du choix: on privilégie les talons si on souhaite gagner quelques centimètres (à noter que les kitten heels, les mini talons, reviennent en force cette saison) ou on favorise une semelle plate ultraconfortable… et plus celle-ci est épaisse, mieux c’est! De fait, la tendance des chaussures imposantes ne décolère pas cette saison. Au contraire, elle continue son ascension et s’invite sur d’autres souliers, sur nos flâneurs et nos oxfords notamment.