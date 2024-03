L’hiver n’est pas tout à fait fini qu’on rêve déjà aux chaudes journées ensoleillées et aux tenues légères qu’on pourra enfin porter. Pour prendre le pouls des tendances du printemps, on se tourne vers l’enseigne espagnole Mango et ses créations à prix doux qui nous font de l’œil.

On a notamment repéré ces ballerines en tulle ornées de strass (le modèle de chaussures, qu’on avait quelque peu délaissé au profit des baskets et des flâneurs, revient en force pour les beaux jours), ce bermuda ultrachic qui connaît lui aussi une renaissance remarquée (en attendant qu’il fasse chaud, on le porte avec des bottes à talons) ou encore cette veste écourtée à poches, qui évoque le style safari aperçu au défilé Saint Laurent printemps-été 2024. Sans plus tarder, on se donne rendez-vous sur le site de Mango pour se procurer au plus vite notre sélection de 15 vêtements et accessoires tendance, du haut bustier ultracool au jean large qui n’en finit décidément pas de nous séduire!

Zoom sur 15 pièces Mango tendance à prix doux pour le printemps!