Et si le style pouvait aussi être une source de liberté absolue? C’est l’idée derrière PENN., l’évolution de Penningtons, une institution taille plus bien de chez nous. Le manifeste qui a inspiré le slogan de la marque, « FIÈREMENT, PENN. », est simple, mais puissant : on devrait s’habiller selon l’apparence que l’on souhaite avoir, mais aussi selon le confort que l’on veut ressentir, peu importe notre taille, notre âge, ou notre style personnel. Pour PENN., le style est propulsé par le pouvoir de l’expression de soi. Ici, on explore les piliers de la marque : cinq avenues remplies d’allure (et de pièces qui nous font envie) grâce auxquelles nous pouvons exprimer la version la plus authentique de nous-même.