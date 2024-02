Pour sa deuxième collection de mariage Cher Amour, la créatrice Noémie Vaillancourt, derrière la griffe NOÉMIAH, a choisi de s’associer à son amie Joëlle Paquette (@veryjoelle), journaliste et créatrice de contenus, avec qui elle avait déjà collaboré, pour célébrer les 10 ans de sa marque. De cette union heureuse sont nées six pièces distinctes, à la fois fortes et délicates, empreintes de poésie, à porter pour le grand jour. Ayant la mode durable à cœur, Noémie et Joëlle ont pris le temps d’échanger entre elles pour créer quatre robes et un complet (soit une veste et un pantalon) à la personnalité distincte, confectionnés sur mesure dans des matières nobles et naturelles, telles que l’organza de soie vaporeuse et le shantung soyeux.

À découvrir en ligne ou sur rendez-vous au studio laurentien de Noémiah dès le 14 février, juste à temps pour la Saint-Valentin!