Chaque matin, vous choisissez la tenue que vous porterez dans la journée. Mais avez-vous déjà eu l’impression que cette tâche était devenue ardue, compliquée? Et que vous aimeriez y remédier? C’est ici que les RWHéros*, de RW&CO., entrent en jeu. Les articles de cette collection de vêtements basiques, élégants et faciles à agencer, ont été pensés pour les hommes et les femmes qui ont envie de se sentir en confiance, de suivre les tendances et d’être le personnage principal de leur histoire. (Il n’y a rien de mieux que d’enfiler des pièces intemporelles parfaitement confectionnées pour commencer la journée du bon pied, n’est-ce pas?)

L’équipe de RW&CO. a choisi avec soin les morceaux classiques de cette collection. Et elle a visé en premier lieu la polyvalence! Chaque pièce a été considérée comme un essentiel vestimentaire moderne, qui devait permettre de créer une tenue à la mode en deux temps, trois mouvements. En second lieu, elle a visé le savoir-faire et la durabilité, et elle a retenu les articles que les amateurs de la marque achetaient – et rachetaient – le plus, ce qui lui a permis de dresser une liste étoffée des vêtements indispensables, qui ont ainsi obtenu le statut de «héros».