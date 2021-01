Les C de Charlotte Casiraghi s’entremêlent donc à nouveau à ceux de Coco Chanel. La princesse de Monaco prête ainsi sa voix et son image à la célèbre Maison française, en devenant à la fois ambassadrice, porte-parole et égérie de la campagne de la collection Prêt-à-porter Printemps-Été 2021, dont nous vous révélons les premières images en exclusivité! Depuis son adolescence, la cavalière et femme de lettres a su porter avec grâce et élégance les pièces de la Maison, tout comme sa mère Caroline de Monaco et sa grand-mère Grace Kelly avant elle.