Dans ce numéro de printemps, on découvre l’oasis intemporelle de la designer d’origine torontoise Arianna De Gasperis : une propriété de style victorien située à Jersey City, sur la côte Est américaine. La demeure présente un univers empreint de sérénité, teinté d’inspirations européennes, où chaque détail a été mûrement réfléchi.

Côté style, on vous offre un mode d’emploi pour trouver le canapé idéal, réfléchissant au type, à la taille ou aux différents types de revêtements. Trois experts locaux, Thien Ta Trung (Élément de base), Tim Zyto (Montauk) et John Baker (Mjölk) partagent d’ailleurs avec nous quelques confessions et leurs conseils.

On a aussi rencontré Hélios Nadal, un artisan et spécialiste des enduits à base de chaux. Cet artiste au savoir-faire unique propose des solutions gracieuses et durables au latex et à l’acrylique.

En design, on découvre le nouveau projet du directeur créatif d’origine canadienne, basé à Los Angeles, Willo Perron : une ligne de mobilier sur mesure qui est, en fait, le résultat d’expérimentations avec des pièces déjà existantes.

Dans notre section inspiration, on vous fait part de la démarche philanthropique de la designer, globetrotteuse et femme d’affaires Treana Peake. À travers sa fondation et sa marque Obakki, l’Albertaine s’interroge (et nous fait questionner) sur le principe de la consommation.

Finalement, on vous présente une demeure entourée de paysages sauvages et escarpés de la Nouvelle-Écosse, qui rend hommage à l’histoire de la région, imaginée par l’architecte basé à Toronto, Omar Gandhi.

Le numéro du printemps d’ELLE Décoration Québec sera offert en kiosque et en version numérique dès demain.