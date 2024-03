La vision du fondateur de MDT Mobilier, Mathieu Domingue Trempe et d’Eliott Légaré, donnent vie à des pièces en acier au design épuré, principalement des assises et des meubles de rangement, fabriquées dans leur atelier à Montréal.



MDT Mobilier propose également un service de design et de fabrication sur mesure, façonnant des pièces selon vos besoins et vos désirs particuliers. Il est aussi possible de faire appel à ces experts de l’acier pour ajouter une touche distinctive à vos projets de design intérieur commerciaux ou résidentiels. Leur savoir-faire les a d’ailleurs amenés à collaborer avec leurs clients et leurs partenaires sur de nombreux projets parmi lesquels: la boutique Unicorn, le Club Pélicano, les Résidences Querbes, le café OSMO X MARUSAN et la SAT.

En plus de figurer dans des magazines de design et d’architecture renommés, tels que le Magazine Ligne, le Canadian Interiors ou encore l’ArchDaily, leurs créations leur ont valu plusieurs prix et distinctions, notamment lors des 14e et 15e éditions du prestigieux Grand Prix du Design.

Nos coups de cœur de la collection? La table à café Halte en vert franc, l’étagère Otau et le banc Ama. On se rend sur mdtmobilier.com pour tous les détails.