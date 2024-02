Lancée en Europe en 2018 la gamme de mobilier et luminaires H&M HOME fait enfin le saut outre-Atlantique. À nous les jolies pièces de mobilier et de décoration aux styles à la fois intemporels et variés conçues à l’interne par les équipes d’H&M HOME.

Des tables d’appoint aux chaises, en passant par les étagères, tabourets, lampes et miroirs, la collection se compose d’items tendance allant de formes naturelles et organiques à des finitions plus affirmées, mariant le métal ou l’acier.

Table d’appoint basse, 76,99$

Devant leurs lignes arrondies, leurs couleurs pastel, leur accent vintage en rotin, ou encore leur rappel aux maisons de poupées de nos jeunes années difficiles de ne pas craquer pour les modèles pour enfants.

Patère en rotin, 69,99$

Evelina Söderberg-Kravaev directrice du design et de la création chez H&M HOME partage son enthousiasme : « H&M HOME a pour objectif d’offrir un design inspirant et moderne au meilleur prix, y compris pour nos meubles et nos lampes. Chaque article est soigneusement conçu afin d’exprimer la diversité des styles et de permettre à chacun de créer un espace personnel unique. Nous sommes ravis de voir notre clientèle canadienne explorer ce volet de notre assortiment, qu’il s’agisse d’une chaise longue pour le salon ou d’un bureau plus ludique pour la chambre

Des envies de changements dans la maison pour le printemps sans entreprendre de gros travaux? Quelques éléments déco à prix abordables pourraient venir donner le petit oumph recherché! Une jolie lampe pastel, une petite table d’appoint ou encore un pouf douillet, du salon, à la cuisine en passant par la chambre à coucher, le choix ne manque pas.

Lampe de table en papier, 69,99 $

Découvrez la collection de meubles et de luminaires H&M HOME sur hm.com.

