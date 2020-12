Découvrez la nouvelle génération de soins de la peau stimulant le collagène grâce à Collagen Peptide 24 d’Olay, qui contient la plus forte concentration de peptides de toute la gamme de produits Olay – ce qui aide à bien faire pénétrer le collagène sous la surface de l’épiderme. Avec l’ajout de la vitamine B3+, la vitamine hydratante caractéristique d’Olay, la peau conserve son hydratation, tandis que les cellules mortes sont éliminées en douceur pour révéler un teint plus clair et uniforme. La formule légère et non grasse contient également de la glycérine et de l’extrait de champignon des neiges, des alliés de l’hydratation dont votre peau a besoin pour rester souple et ferme. De plus, ce savant agencement d’ingrédients vous donne un coup de pouce pour que vous mainteniez un niveau d’hydratation optimal pendant 24 heures et que vous puissiez bénéficier au maximum de votre routine de soins. Enrichi de la formule peptidique superpuissante d’Olay, chaque produit, qu’il s’agisse du nettoyant, de l’hydratant, du sérum ou de la crème pour les yeux, procure une fermeté accrue et une peau rosée d’apparence plus jeune et radieuse.