Pour notre plus grand bonheur, plusieurs espaces extérieurs y seront aménagés. On y retrouvera, entre autres, un espace pour pique-niquer, ainsi qu’un espace jardinage où des horticulteurs de Bleu Lavande nous donneront des conseils pour faire fleurir la lavande chez soi. Un «vélo gourmand» sillonnera aussi les sentiers pour proposer des collations à la lavande préparées par des fournisseurs de la région. De quoi faire saliver les papilles des épicuriens!

En plus d’offrir les produits Bleu Lavande, l’espace boutique proposera également des produits locaux et écologiques de la région de l’Estrie. Dans les espaces intérieurs, on pourra en apprendre davantage sur l’histoire de la compagnie, sur les enjeux de la construction d’une nouvelle lavanderaie, ainsi que sur la distillation de l’huile essentielle, en plus de découvrir la savonnerie artisanale et l’espace d’ensachage.