Bénéficiant de 35 ans de savoir-faire, ce spa met en vedette les quatre identités fortes du Groupe Valmont: les soins Valmont et l’Élixir des Glaciers, les fragrances Storie Veneziane, ainsi que la Fondation Valmont, qui bâtit une collection d’œuvres d’art contemporain. Visiter le Valmont Spa à l’Hôtel Birks, c’est plonger dans un monde où se rencontrent la beauté et l’art de mille et une façons, à commencer par des soins pour le visage et pour le corps qui mettent à profit des ingrédients nobles et des textures riches.

Au menu des traitements: des soins faciaux axés sur la fermeté, l’hydratation, l’énergie et l’éclat, des protocoles énergisants et exfoliants pour le corps, et divers types de massages. Le tout, dans un environnement ultraluxueux niché en plein cœur de la ville. Une adresse essentielle où dorloter sa peau tout en s’accordant un précieux moment!