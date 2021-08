Composé d’un mélange d’acides – salicylique, glycolique et lipohydroxy – affinant la peau, le sérum exfolie la peau en douceur, amoindrissant l’apparence de la marque d’acné, qui est typique d’une peau à tendance acnéique. La niacinamide (également connue sous le nom de vitamine B3) possède des propriétés calmantes pour la peau. De plus, la formule fonctionne exceptionnellement bien sur tous les types de peau, y compris les plus sensibles. Il nous suffit d’appliquer le sérum chaque soir sur notre minois après l’avoir lavé avec un nettoyant doux, puis de le badigeonner d’une crème hydratante et de poursuivre avec une protection solaire tous les matins. Résultat? L’apparence de la peau est améliorée, les pores sont moins visibles, le grain de peau est affiné et le teint, plus éclatant. Vous pouvez enfin adapter votre régime de soins de la peau à tendance acnéique à votre régime de soins antiâge – pour une peau naturellement belle à toutes les étapes de votre vie.