C’est dans l’arrière-pays de la Côte Amalfitaine, à Sant’Egidio del Monte Albino plus précisément, qu’Aniello Califano a écrit en 1915 ce qui, après plus d’un siècle, reste l’une des chansons napolitaines les plus connues: O surdato ‘nnammurato (traduction: le soldat en amour). Des milliers d’interprétations de ce morceau existent — la plus célèbre étant celle d’Anna Magnani dans le film La Sciantosa en 1971 — et l’air a tôt fait de devenir un hymne à l’italianité. Ce n’est pas un hasard si Domenico Dolce et Stefano Gabbana l’ont choisi comme trame sonore pour la campagne publicitaire de Devotion, le nouveau parfum féminin dont Katy Perry est l’égérie. La superstar américaine de 38 ans, originaire de Californie, a le rôle principal dans le court message publicitaire qui se déroule à Capri et qui raconte une journée de vacances sur cette merveilleuse île. Tout y est: le soleil et le bleu de la mer, la chaleur de l’été… et celle des boîtes de nuit de Capri. Sans oublier le charme de l’acteur Michele Morrone, qu’on a aussi le plaisir de voir dans la campagne.

Nous avons rencontré Katy Perry en Italie pour en savoir plus sur ce nouveau projet ensoleillé.