La dernière fleur du jardin, Gucci Bloom Profumo di Fiori, illustre la maestria de celui à qui l’on doit aussi les célébrissimes CK One, Acqua di Giò, Flower by Kenzo et Cologne de Mugler, et tant d’autres. En 50 ans de métier, ce gentleman parfumeur a su imposer son style élégant, fluide et lumineux, où l’imperfection joue un rôle inattendu.

Sur quelle piste Alessandro Michele vous a-t-il lancé pour la création de la dernière variante de Gucci Bloom?

Alessandro est un vrai créateur, qui connaît intimement les parfums. Il n’est pas du tout directif. À chacune de nos rencontres dans son studio très privé de Rome, il se contente de me raconter un souvenir ou d’exprimer une émotion, qu’il me revient de retranscrire en parfum. Cette fois-ci, il rêvait d’un jardin onirique, où toutes les fleurs exhaleraient leurs parfums de manière luxuriante, naturelle et sans retenue.