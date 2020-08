On le sait trop bien: avec le temps, le visage et le teint se transforment. On aimerait alors corriger certaines imperfections et poser les bons gestes pour vieillir en beauté. Plus accessible que jamais, la médecine esthétique propose un vaste éventail de soins sécuritaires pour répondre à tous les besoins… et toutes les bourses!

Si les injections se taillent une place grandissante dans l’arsenal beauté des femmes en quête de traitements ultra-performants, il importe de bien choisir son spécialiste. À ce propos, mieux vaut privilégier les soins prodigués par une équipe réputée de médecins et d’infirmières.

«Lors du premier rendez-vous, l’expert devrait procéder à une évaluation approfondie du visage, indique la Dre Michèle Ohayon, directrice médicale de Medicart, le plus grand réseau de médecine esthétique au Québec dont les cliniques Epiderma. La patiente reçoit ensuite un plan de match en fonction de ses besoins et de son budget. La transparence est la clé.»

Cartographier le visage

Comme le visage est une zone anatomique complexe, l’injection faciale n’est pas un acte médical anodin. Venant à la rescousse des spécialistes, les MD CodesMC désignent une cartographie novatrice du visage élaborée par le chirurgien brésilien Mauricio de Maio, une sommité mondiale en médecine esthétique.

«C’est un peu comme quand on construit une maison, explique la Dre Ohayon, l’une des rares médecins canadienne à avoir suivi une formation privée avec le célèbre chirurgien. On érige d’abord des fondations solides, on monte ensuite des murs, puis on finit avec la décoration des pièces.»

Certains de ces codes concernent ainsi les fondations du visage, qu’on peut associer aux pommettes et aux joues. Le menton et les tempes se comparent plutôt aux murs, alors que les cernes et les rides relèvent de la finition. Un tel système fournit une meilleure compréhension de la physionomie du visage, de même qu’une priorisation des zones à traiter pour obtenir des résultats optimaux.

«Plusieurs patientes arrivent à la clinique avec l’idée de se faire injecter du Botox ou un agent de comblement dans une ride en particulier, alors que ce n’est pas forcément ce dont elles ont besoin, précise la Dre Ohayon. Si on veut avoir l’air moins fatiguée, combler ces petites rides ne va pas aider. Les MD CodesMC permettent d’expliquer à la patiente pourquoi le médecin n’injecte pas toujours le produit à l’endroit initialement désigné.»

On en ressort ainsi plus satisfaite, avec un résultat naturel en harmonie avec la structure de notre visage. Un peu comme un effet bonne mine au retour des vacances, mais qui persiste bien plus longtemps!