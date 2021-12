On oublie la crème hydratante, c’est l’écran solaire qui mérite le premier rôle dans notre gamme de soins de la peau – en été comme en hiver! «Il est primordial que les gens continuent d’utiliser quotidiennement un écran solaire à large spectre, avec un FPS (facteur de protection solaire) de 30 ou plus, peu importe la période de l’année et qu’on soit près de l’équateur ou non», affirme la Dre Katie Beleznay, une dermatologue de Vancouver. Elle explique que les rayons UV ne font pas de pause saisonnière, ils ne prennent jamais de vacances! Ils traversent les nuages, le brouillard et la brume tous les jours de l’année. L’exposition à ces rayons joue un grand rôle dans l’apparition des rides, des ridules et de l’hyperpigmentation (c’est-à-dire des taches brunes), mais elle est également liée à un problème de santé plus grave : le cancer de la peau. Selon le Réseau canadien du mélanome, le mélanome arrive en septième place des cancers les plus souvent diagnostiqués au Canada, et il peut toucher n’importe qui, quels que soient son sexe, son âge ou son origine ethnique. Une protection solaire quotidienne est donc essentielle pour toutes les couleurs de peau. Même si notre peau bronze facilement et qu’on ne brûle pas lorsqu’on fait bronzette, on doit quand même se protéger des effets nocifs des rayons du soleil.

Pour que notre peau soit protégée, nous avons demandé à la Dre Beleznay de nous éclairer sur les meilleures pratiques en matière de protection solaire en tout temps. Tout commence par la bonne formule, comme celle de la lotion légère et non grasse Ultra Sheer Sec au toucher, de Neutrogena. «C’est un excellent choix pour un usage quotidien et elle offre une protection à large spectre contre les rayons UVA et UVB, dit l’experte en santé de la peau. Le meilleur écran solaire est celui que vous aimez et que vous utiliserez régulièrement.» Voici d’autres conseils de la professionnelle.