Plus de 100 nouveaux produits de beauté viennent d’arriver ce mois-ci chez Pharmaprix. Entre les formules avant-gardistes et les soins tendance, voici nos préférés à ajouter à notre routine, pour passer de l’hiver au printemps en beauté.

De la vitamine C pour unifier le teint, de la vitamine B3 pour combattre le stress oxydatif, des peptides pour adoucir et de l’acide lactique pour stimuler le renouvellement cellulaire: ce soin promet de réveiller l’éclat de notre peau!

Soin hydratant vitamine C + peptide 24 Regenerist, de Olay (44,99 $)

Ce célèbre baume est parfait pour réparer la peau craquée des jambes, des coudes ou de toute autre zone sèche avant de sortir notre garde-robe du printemps; la glycérine hydrate l’épiderme, tandis que le panthénol active la régénération cellulaire.



Onguent réparateur Aquaphor, d’Eucerin (25,99 $)

Cette formule originale (et gagnante!) réapprovisionne la peau gercée des lèvres en lipides essentiels et en eau pour soulager l’inconfort, lisser la texture et retrouver la souplesse.

Baume à lèvres Lip Therapy, de Vaseline (4,79 $)



L’épiderme fait souvent des caprices aux changements de saison! Ces timbres absorbent l’excédent de sébum des pores bloqués, en plus de cacher les boutons pour mieux résister à l’envie de les manipuler (et risquer des cicatrices).

Timbres anti-acné absorbant le sébum Clear Action, de Life Brand (8,99 $)

Sa tenue légère maintient la mise en plis sans compromettre le mouvement naturel, tandis que son mélange de biotine et de phytokératine apporte du volume et de la force aux cheveux fins et plats. Adieu, mauvaises journées capillaires!



Crème coiffante corps et volume Instantly Thick + Biotin, de Marc Anthony (11,49 $)

Le secret d’un teint parfaitement lisse? Cet outil qui élimine les poils fins du visage et les cellules mortes, afin de faciliter l’absorption de nos soins de la peau, en plus de permettre une application impeccable du maquillage.



Outil de dermaplaning Hydro Silk, de Schick (31,99 $)

On affiche notre plus beau sourire grâce à cette solution de remplacement rapide et efficace à la soie dentaire; la technologie de pulsation nous indique quand déplacer l’embout projetant des jets d’eau silencieux qui nettoient l’espace entre chaque dent.

Hydropulseur Power Flosser 3000 Sonicare, de Philips (129,99 $)

