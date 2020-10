Et les produits sont même multifonctions. «On n’a besoin que de deux ou trois soins polyvalents pour tout accomplir. Le sérum Plum Elixir, par exemple, hydrate la peau, les cheveux, les lèvres et le décolleté.» Plus puissant que de l’huile d’argan!

Côté peau, côté jardin

LOLI infuse des superaliments efficaces et sains dans ses produits – comme la prune d’Ente, la datte du désert, la noix de coco, etc. – et elle le fait sans gaspiller. «Nous nous attardons aux ingrédients de la chaîne alimentaire qui atterrissaient auparavant dans les poubelles, comme le noyau de la prune d’Ente biologique, dont l’huile qui en est extraite est aujourd’hui acclamée pour ses propriétés.» De quoi nourrir notre réflexion sur notre façon de consommer la beauté!