L’engouement pour un coup de froid incorporé à sa routine beauté ne date pas d’hier: on n’a qu’à penser aux maquilleurs professionnels, qui n’hésitent pas à utiliser des glaçons pour décongestionner et tendre la peau, ou encore à nos mamans, qui conservaient des cuillères au congélo pour enrayer les poches sous les yeux. Voilà que la tendance glacée se fait de plus en plus présente, que ce soit en cabine, sous forme d’accessoires ou directement dans nos petits pots: les globes rafraîchissants, les rouleaux de glace pour le visage et les concoctions à «effet fraîcheur» se multiplient sur le marché.

«Lorsqu’on applique du froid sur la peau, plusieurs réactions physiologiques se produisent, comme la vasoconstriction, la réduction de l’inflammation, la stimulation des fibroblastes — les cellules responsables de la production de collagène — et une diminution temporaire de l’apparence des pores», explique Julie Lockley, responsable des traitements chez Formula Fig, un centre de beauté qui compte plusieurs adresses à Toronto, Vancouver et Los Angeles. Elle dit aussi que le fait d’appliquer un outil froid sur la peau avant de faire un massage vigoureux, qui tend, lui, à réchauffer l’épiderme, provoque un contraste de température qui stimule la circulation sanguine, ce qui permet d’apporter de l’oxygène et des nutriments essentiels à la peau. Même son de cloche chez Despina Daniilidis, fondatrice du spa pour la peau PEAU’ésie, à Montréal, qui ajoute qu’elle aime également la cryothérapie pour «calmer le système nerveux, réduire les tensions, désengorger le visage et le sculpter, raffermir et repulper la peau, en plus de procurer une expérience sensorielle qui voyage dans le corps entier». Les soins et les outils froids sont aussi de grands alliés pour apaiser l’épiderme et l’aider à récupérer plus rapidement après certains traitements, comme les injections ou le microneedling.

Bonne nouvelle: presque tout le monde peut profiter d’un coup de fouet frisquet. «Les produits et les outils vivifiants vont calmer les peaux rougies et irritées, diminuer l’inflammation et l’enflure des éruptions causées par l’acné, soulager la sensation de brûlure d’un coup de soleil et même atténuer les démangeaisons et les irritations engendrées par une réaction allergique cutanée», révèle Julie Lockley. De son côté, Marie-Hélène Lair, directrice de l’innovation responsable chez Clarins, est fan du nouveau masque en crème Cryo-Flash de la marque (qui promet de baisser la température épidermique de quatre degrés Celsius!) pour soulager l’inconfort des bouffées de chaleur pendant la ménopause: «On peut le garder au frigo ou même sur sa table de chevet et on en applique derrière les genoux, sur le décolleté, la nuque, les tempes et à la racine des cheveux.» Le secret de ce nouveau produit innovant? La molécule M.G.A., dérivée du menthol, et l’extrait d’onagre, qui activent la pénétration du calcium dans les cellules, offrant un effet cryotenseur intense et immédiat. «L’action d’un glaçon sur la peau ne dure pas. Mais la combinaison de ces ingrédients avec la texture dense du produit permet de prolonger l’effet au moins un quart d’heure après qu’on a appliqué le masque», fait remarquer la pro, qui propose aussi de l’utiliser si un mal de tête tenace nous assaille. Tout ça, c’est sans compter l’effet liftant, raffermissant et «boosteur» d’éclat que le masque procure à notre minois.

Despina Daniilidis recommande fortement de conserver les cubes de glace pour nos boissons glacées préférées, car «ils peuvent causer des engelures ou des brûlures par le froid lorsqu’ils sont appliqués directement sur la peau». Elle préfère miser sur des globes rafraîchissants en acier inoxydable — ceux en verre sont plus à risque de se briser et ils conservent moins longtemps leur température polaire — pour masser l’épiderme, que ce soit à nu ou par-dessus un masque en feuille. «J’aime aussi utiliser des compresses d’eau glacée en période de canicule, ou quand j’ai mal à la tête ou qu’une boule d’anxiété me noue le ventre, et je termine toujours mes douches par un jet d’eau froide de 30 secondes pour réguler mon système nerveux.» On peut aussi ajouter un vent de fraîcheur à notre routine beauté en conservant une bouteille d’eau thermale, des toniques, des sérums et des crèmes pour le visage dans notre réfrigérateur. Alors, on adopte?

