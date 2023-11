La première fois que j’ai entendu parler de FaceGym, j’étais à Los Angeles pour le travail. Je séjournais au 1 Hotel West Hollywood et j’avais prévu un traitement Signature Sculpt au fameux studio de soins du visage adjacent à cet hôtel. En arrivant à mon rendez-vous, je n’avais aucune idée de ce qui m’attendait. Pendant les 45 minutes qui ont suivi, mon visage a eu droit à la séance d’entraînement de sa vie, tandis que je relaxais au son de Rihanna, de Lizzo et de Beyoncé, confortablement installée dans un fauteuil inclinable style chaise de dentiste. Conclusion: l’essayer, c’est l’adopter.

Mon «entraîneuse» m’a d’abord expliqué que notre visage comprend plus d’une quarantaine de muscles et qu’on peut, comme pour n’importe quelle autre partie de notre corps, travailler à les sculpter et à les raffermir. Au fil des exercices (qui font appel à des mouvements tels que le massage, les pincements, les contractions et les tapotements), j’ai commencé à ressentir une différence sur la moitié de mon visage qui était sollicitée. Déjà, pour ce qui est de la mâchoire, c’était le jour et la nuit: elle s’était complètement relâchée. Alléluia! Au milieu du traitement, je me suis regardée dans le miroir et j’ai vu que ma peau était plus ferme du côté travaillé que de l’autre côté. Incroyable!

Conçus pour favoriser la production de collagène, stimuler la circulation sanguine et le système lymphatique, éliminer les tensions et optimiser le renouvellement cellulaire, les traitements non effractifs de FaceGym font appel à des produits et à des outils propres à la marque. J’ai vite compris pourquoi les adeptes ne peuvent plus s’en passer. Quand je suis ressortie de ce joli studio à aire ouverte, fraîche comme une rose, mon visage n’avait jamais paru aussi lumineux et «lifté». J’ai tout de suite voulu en apprendre davantage sur cette entreprise et sur sa fondatrice, Inge Theron, originaire d’Afrique du Sud et aujourd’hui établie à Londres.

D’abord, il faut savoir qu’au moment de lancer FaceGym, Inge n’était pas étrangère à l’univers de la beauté. Le quotidien britannique Financial Times, où elle travaillait comme chroniqueuse, l’avait même surnommée «The Spa Junkie». Elle y était chargée d’essayer, incognito, tous les nouveaux traitements offerts dans les spas, puis à dire ce qu’elle en pensait dans sa chronique hebdomadaire. «J’ai voyagé partout dans le monde pendant six ans; alors, vous pouvez imaginer la quantité de choses que j’ai vues et expérimentées, me raconte Inge via Zoom. Je me suis ensuite lancée dans le design de spas et de centres médico-esthétiques, et tout ça a été le point d’ancrage de ce que je fais aujourd’hui: aborder la beauté, le bien-être, le visage et la peau sous un angle tout à fait inédit.»