L’attente est (presque) finie! Dès le 26 décembre 2020, Fenty Skin, la marque de soins pour la peau lancée plus tôt cette année par Rihanna, sera disponible chez Sephora. De quoi ravir les fans déjà conquis par Fenty Beauty! Pour rappel, l’enseigne mise sur une routine simple, avec des produits multifonctions et des ingrédients que l’on connaît comme la cerise de la Barbade, du thé vert, de la figue et du baobab. «Je veux toujours m’assurer que les gens ont accès à d’excellents soins du visage et produits de beauté. Rendre Fenty Skin disponible dans les boutiques Sephora du monde entier (…) signifie que les gens auront désormais la possibilité de profiter de la même expérience en boutique pour Fenty Skin que pour Fenty Beauty puisque les deux marques seront réunies sous le même toit», a déclaré la chanteuse et femmes d’affaires. C’est donc la gamme complète de Fenty Skin qui sera disponible chez le géant de la beauté: le nettoyant et démaquillant Total Cleans’r, la lotion tonique et sérum Fat Water, l’hydratant Hydra Vizor, le gel-crème de nuit Instant Reset, ainsi que la trousse de départ qui contient les trois premiers produits lancés par Riri. Autre bonne nouvelle: les recharges pour les flacons seront également offertes chez Sephora.

Les formules de Fenty Skin sont totalement véganes, respectueuses de l’environnement, et non-testées sur les animaux. À noter aussi que le FPS contenu dans l’hydratant de jour est respectueux des récifs coralliens. Les flacons sont composés de plastique recyclé et se rechargent. Que demander de mieux? Ah oui! La chanteuse insiste sur le fait que les soins de Fenty Skin sont unisexes. Alors, mesdames et messieurs, rendez-vous le 26 décembre chez Sephora!

