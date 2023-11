Un super soin qui promet de «booster» les produits de notre routine beauté et de protéger les protéines essentielles à la structure du derme? Voilà la promesse d’Institut Esthederm avec son nouveau sérum de longévité Age ProteomTM, qui s’appuie sur des années de recherches ayant mené à un brevet nouveau genre. Explications et banc d’essai.

Place à la science

C’est la rencontre, au début des années 2000, de Jean Noël Thorel, pharmacien fondateur de l’entreprise NAOS (maison mère des marques Bioderma, Institut Esthederm et Etat Pur), et du professeur Miroslav Radman, généticien fondateur du MedILS (Mediterranean Institute for Life Sciences), qui a donné naissance à la NAOS Aging Science, qui étudie les causes premières du vieillissement de la peau. C’est ainsi que le professeur Radman a fait une découverte clé: conserver l’intégrité du protéome — l’ensemble des protéines contenues dans les organes — dans le derme et l’épiderme serait primordial pour préserver la santé et la jeunesse cutanées. «La dégradation des protéines entraîne des signes du vieillissement», explique Maude Guillemette, esthéticienne et formatrice nationale pour NAOS. De là est né le sérum de longévité Age ProteomTM, dans lequel on retrouve un extrait d’Arthrobacter agilis (communément appelé «bactérie des neiges»), un organisme extrêmophile et quasi immortel qui agit sur la protéine comme un bouclier physique et biochimique.

Actions concrètes

En protégeant nos protéines de l’oxydation et des autres agressions environnementales (rayons UV, stress, températures extrêmes, etc.), on s’assure qu’elles fonctionnent sainement et que la production de collagène et d’élastine est préservée. «Le sérum agit sur cinq signes: la perte de densité, la perte de fermeté, les ridules, l’altération de la texture de la peau et la diminution de l’éclat du teint», précise Mme Guillemette.