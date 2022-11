Pour obtenir ce look radieux et naturel, nombre de professionnels se tournent vers les produits Restylane. Ils sont élaborés à partir d’acide hyaluronique (un composé que notre corps fabrique naturellement), et ils sont les tout premiers agents de comblement de leur catégorie à avoir obtenu le feu vert de Santé Canada. En effet, Restylane célèbre cette année 25 ans d’existence… et on y a eu recours dans plus de 50 millions de traitements à travers le monde!