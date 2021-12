7 soins à se procurer pendant les soldes de l’Après-Noël de Vichy

Les soldes de l’Après-Noël de Vichy seront parmi les meilleurs de l’année. Du 25 au 31 décembre, la marque de soins française offrira 20 % de rabais sur tout (en ligne), ainsi que des cadeaux exclusifs avec achat de produits.

C’est l’occasion rêvée d’offrir (ou de s’offrir!) une peau en santé et de faire des provisions des produits les plus populaires de la marque, tous reconnus par l’Association canadienne de dermatologie dans le cadre de son programme Santé de la peau. Fait intéressant: Vichy innove en matière de soins de la peau et élabore des produits pour les épidermes sensibles depuis 1931. Ses formulations testées en laboratoire sont développées en partenariat avec des professionnels de la santé, et tous ses produits sont hypoallergéniques, sans parabènes, testés sur des peaux sensibles et faits d’ingrédients recommandés par les dermatologues.

Voici sept soins qui figurent parmi les meilleurs vendeurs de Vichy, à se procurer pendant les soldes de l’Après-Noël.