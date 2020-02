L’année dernière fut mouvementée pour Jennifer Aniston. Elle a produit et figuré dans la nouvelle série The Morning Show, nous a finalement rejoint sur Instagram et a fêté ses 50 ans, le tout alors qu’Internet explosait de rumeurs sur une possible réunion de Friends. « On est tous un peu sous le choc », commente-t-elle sur l’intérêt continu pour la sitcom des années 90 qui l’a rendue célèbre. « Personne ne pensait que [la série] resterait aussi omniprésente, mais on s’en réjouit. Je pense que c’est incroyable ! » Portant une robe blanche à manches longues avec des sandales à lanières, accessoirisée de son allure signature à la fois conquérante et décontractée à l’Hotel 1 du West Hollywood, elle incarne LE style naturel et classique. « Je ne suis pas vraiment les tendances. Je fonctionne davantage autour de grandes pièces qui marchent », explique-t-elle. Quant à son énergie toujours peps, Aniston la tient de sa mère, une femme soucieuse de sa santé qui a appris à sa fille comment vivre sainement dès son plus jeune âge.

Routine matinale « La simplicité prime. Ce n’est pas la peine de surcharger votre peau. Je n’utilise généralement qu’un toner et un sérum, puis termine par ma crème hydratante Aveeno. »

Flore intestinale « Quand j’ai déménagé à L.A., j’ai trouvé un centre d’acupuncture où j’ai appris à connaître tout sur l’hygiène de vie intérieure. Elle a toujours été en arrière-plan de ma vie, c’est un sujet qui m’a toujours intéressée. C’est simplement notre santé interne, tout ce qui entre en nous affecte aussi notre extérieur. »

Maman a toujours raison « Ma mère m’a élevée de façon très holistique. Je n’ai jamais eu droit au Cap’n Crunch. J’étais très avertie sur l’importance de la santé. Mais quand vous devenez un adolescent et que vous sortez avec vos amis, toutes ces préoccupations sont jetées par la fenêtre. Puis vous vous retrouvez dans la vingtaine, la trentaine, et vous commencez à réaliser qu’il y avait une raison derrière tout ça. »

Fêter ses 50 printemps « L’attente est bien plus anxiogène que le jour de la fête et ce qui suit, et c’est la faute de notre société. Elle nous rappelle constamment que c’est un pas immense qui arrive, mais ensuite on réalise ‘En fait, c’est un jour comme les autres. Pas de quoi en faire un drame. »

À propos de Montréal « J’ai travaillé ici il y a un an [lors du tournage de Murder Mystery], pour la première fois. J’ai adoré. Et les gens y sont vraiment – ce n’est pas un cliché – les plus gentils. »

Une lève-tôt « J’ai toujours regardé les émissions matinales. Elles me réconfortent. Même quand j’étais enfant, dans la maison de ma grand-mère, je me levais vraiment tôt pour les regarder. C’était comme une autre petite famille derrière l’écran. »

Lecture du soir « Mon amie Laura Lynne Jackson, qui est medium, vient de m’envoyer son livre Signs, donc je vais m’y plonger parce que c’est bien le genre de lecture d’avant le coucher. Je lis principalement des scénarios, donc c’est difficile pour moi de trouver le temps de lire autre chose rien que pour moi. »