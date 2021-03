TOP ELLE: nos 10 parfums favoris pour le printemps 2021

L’odeur de l’herbe fraîche, mouillée par une ondée passagère, celle du bitume frappé par le soleil, ou encore la senteur sucrée des lilas qui envahit la rue lors de leur floraison… Après l’hiver, le printemps, synonyme de renouveau, apporte un florilège de saveurs et d’effluves. Pour se mettre au parfum de la nouvelle saison, on change d’odeur pour délaisser les notes capiteuses au profit de bouquets floraux et de fragrances fraîches, joyeuses et pétillantes, qui jouent sur notre humeur comme le soleil au beau fixe. On a repéré, notamment chez Sephora et Pharmaprix, les parfums et eaux de toilette – nouveaux ou pas – dont on a envie de s’asperger (à petite dose, bien sûr) dès que les beaux jours reviennent.