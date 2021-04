TOP ELLE: les meilleurs produits pour de beaux sourcils

Si, dans les années 2000, la mode était aux sourcils fins, quasi inexistants et épilés à l’extrême, la tendance a viré de bord depuis quelques années. Aujourd’hui, on veut des sourcils fournis, parfaitement léchés et dessinés, qui ont l’air naturel ou presque. Et quand bien même la nature a préféré nous donner des sourcils clairsemés, difficiles à dompter, il est toujours possible de tricher. Comment? En misant sur des produits de beauté ciblés, qui sont là pour leur redonner une nouvelle vie, comme la cire coiffante Boy Brow, produit culte de Glossier, ou encore le gel teinté Gimme Brow+, de Benefit Cosmetics. Zoom sur les meilleurs produits pour les sourcils à avoir sous la main.