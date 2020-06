Tracer la ligne

Il est primordial de donner de l’amour à nos sourcils pour qu’ils continuent à jouer leur rôle – intercepter la sueur, les rayons de soleil et la poussière – et «parce qu’ils sont garants de l’harmonie de nos traits tout en mettant en valeur notre regard», explique l’artiste maquilleur Jean-François Casselman-Dupont (@jeanfrancoiscd). Étant donné qu’il faut tenir compte de plu- sieurs facteurs pour créer des arcs parfaits – traits du visage, type de pilosité, style, etc. –, il vaut mieux que l’épilation se fasse au salon, histoire qu’un expert dessine la ligne qui nous convient. Ce n’est pas une question de goût ou de tendance, mais de morphologie. «Comme une image vaut mille mots, on peut apporter une photo à notre expert pour qu’il puisse s’en inspirer tout en personnalisant la ligne de nos sourcils», propose Breigh Bellavance, artiste maquilleuse de sourcils nationale pour Benefit Cosmetics Canada (@breighbellavance). La pro recommande de prendre rendez-vous toutes les six ou huit semaines.

Monter le volume

«Entre les visites, on brosse les poils vers le haut et on se munit d’un soin revitalisant afin de les garder étoffés et en santé», conseille Breigh Bellavance. On peut les enduire d’huile de coco ou encore d’huile de ricin, qui «les fortifie et en favorise la pousse», précise Jessica Manzo, copropriétaire du salon Divine & Sybèle (@divineetsybele_mtl). Il faut être constante et en appliquer quotidiennement pour obtenir des résultats concluants. «Par contre, si le bulbe est endommagé, le poil pourrait ne jamais repousser», fait remarquer Jean-François Casselman-Dupont. À noter: l’huile de ricin étant sirupeuse, il vaut mieux l’appliquer le soir.

Dompter les arcs

On ne peut se résoudre à attendre notre prochain rendez-vous au salon? Surtout, on ne touche pas à la ligne qui a été spécialement tracée par notre spécialiste et on ne tente pas de restructurer les arcs selon la règle des trois diagonales (de l’arcade à la narine, à la pupille et au coin externe de l’œil, pour déterminer la forme de l’arc). Si jamais quelques poils nous chicotent, on les extirpe sous un bon éclairage, et on en enlève le moins possible. «Après chaque poil arraché, on recule d’un pas et on se regarde dans le miroir avant de poursuivre. On s’en tient à un entretien toutes les deux semaines», indique Jean-François Casselman-Dupont.

Sourcils à modeler

Fil, cire ou pince? C’est surtout une question de temps dont on dispose et de notre tolérance à la douleur. Mais aussi de confiance envers l’expert; c’est la technique qu’il maîtrise et avec laquelle il est à l’aise qui prime. Les méthodes au fil et à la pince sont tout aussi précises l’une que l’autre. Et l’épilation à la cire est moins douloureuse que les autres méthodes, mais plus complexe à exécuter, donc il vaut mieux se rendre en salon. «De mon côté, je préfère la pince, qui assure une meilleure maîtrise de l’outil et offre davantage de définition», avance Jean-François Casselman-Dupont.

À la rescousse

Nos poils sont tombés à la suite d’un traitement de chimiothérapie? On souffre d’alopécie ou de trichotillomanie? On peut se tourner vers les postiches adhésives pour sourcils composées de poils humains, signées Cardani (headcovers.com) et Volition Beauty (volitionbeauty.com). À commander sur le web à un prix variant entre 50 $ US et 125 $ US selon le modèle choisi. À noter: chez Divine & Sybèle, «on offre des pochoirs à sourcils personnalisés pour les clientes qui n’ont pas beaucoup de sourcils et qui sont fatiguées de les dessiner», précise Jessica Manzo.

Serrer la pince

Et la pince de rêve, elle existe? Pour la dénicher, on doit absolument en tester plusieurs. On peut en faire l’essai sur le duvet de nos avant-bras, puisqu’une bonne pince arrache efficacement n’importe quel poil, aussi fin soit-il. «C’est la façon dont les extrémités entrent en contact et extraient le poil qui est importante. La précision, pour sa part, vient de la personne qui utilise la pince et non de l’outil lui-même», note Jessica Manzo. Ne reste plus qu’à déterminer si on est plus à l’aise avec une pince à embouts très fins ou avec une qui est dotée d’une fermeture en biseau.

Rêver en couleurs

Lorsque vient le temps de maquiller nos sourcils, il faut choisir avec soin la teinte qui nous conviendra le mieux. «Des arcs plus foncés que la racine des cheveux peuvent facilement donner une allure sévère. On se tourne donc vers une nuance un ton plus pâle que notre crinière», recommande Jean-François Casselman- Dupont. On désire un résultat longue durée? On privilégie alors la coloration. «La teinture semi-permanente de Benefit tient de trois à quatre semaines. Chaque mélange est élaboré sur place, au bar à sourcils Benefit (sephora.benefitbrowbars.com), afin de personnaliser la nuance et d’obtenir un effet flatteur. La coloration permet de couvrir le gris, d’ajouter des reflets ou d’accentuer les sourcils», précise Breigh Bellavance.

Faire des bulles

Envie d’adopter le look «soap brows», aperçu chez de nombreuses stars et mannequins, qui donne un aspect plus dense et légère- ment broussailleux aux sourcils? On s’exerce «en frottant un goupillon sur un savon clair, à base de glycérine, légèrement humidifié, et on brosse les poils vers le haut jusqu’à l’obtention de l’effet désiré. Si nos sourcils sont naturellement peu fournis, on les accentue au préalable en ajoutant quelques traits au crayon», explique Jean-François Casselman-Dupont. Pour obtenir un résultat semblable mais prolongé, on opte pour la lamination des sourcils, une technique professionnelle de restructuration des arcs.

À bon sourcil, bon produit

Pour afficher des sourcils à l’allure naturelle, quasiment négligée, «une poudre appliquée à l’aide d’un pinceau en biseau est tout indiquée», conseille Jean-François Casselman-Dupont.

+

Pour des arcs fins, on se munit «d’un crayon et d’un goupillon afin de fondre le fard dans l’épiderme, ce qui donne un résultat naturel et adoucit les traits», ajoute l’expert.

+

Pour apporter des retouches, on utilise «un feutre qui permet de dessiner les poils un à un». On s’en sert aussi avant de les brosser au savon, façon «soap brows».

+

Si on a une cicatrice ou une zone dégarnie, la pommade sera notre alliée. «La pommade est plus difficile à maîtriser, mais elle en vaut la peine, car elle résiste à tout», conclut Jean-François Casselman-Dupont.

