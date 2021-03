TOP ELLE: les 7 meilleurs soins «détox» pour le visage

On rêve d’une peau nette, sans imperfection? Même si nos organes, comme le foie ou les reins, sont les seuls capables d’assurer une détoxification du corps au quotidien, on raffole tout de même des soins baptisés «détox». Leurs promesses? Certains permettent de stimuler les mécanismes naturels de défense de notre épiderme pour protéger notre peau des agressions extérieures, quand d’autres promettent de purifier l’épiderme en profondeur, en désincrustant les pores et en délogeant les impuretés et les peaux mortes, responsables d’un teint terne, en manque d’éclat. Dans notre trousse beauté, on retrouve ces produits «détox» pour le visage – sérums, nettoyants, crèmes de nuit et gommages – qui ont fait leur preuve.