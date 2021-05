TOP ELLE: les meilleurs exfoliants pour le corps pour une peau toute douce

Sécheresse, kératose pilaire (ces petits boutons qu’on retrouve sur l’arrière de nos bras ou sur nos jambes), poils incarnés… Comment remédier à ces problèmes cutanés pour avoir une peau éclatante de santé, la préparer au bronzage de l’été et prolonger notre teint hâlé? On mise sur le gommage pour le corps, qui permet d’affiner le grain de la peau et de lisser l’épiderme. Lorsqu’il se présente sous forme de microbille ou de grains, son action exfoliante stimule la microcirculation sanguine et le renouvellement cellulaire. Le gommage chimique, lui, contient des acides de fruits – les fameux AHA et BHA (comme l’acide salicylique, l’acide lactique et l’acide glycolique) – qui éliminent les cellules mortes en douceur. Voici les meilleurs exfoliants pour le corps à utiliser sous la douche deux ou trois fois par semaine, ou de façon hebdomadaire, pour avoir une peau douce et lumineuse.