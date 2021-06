TOP ELLE: 7 eaux micellaires pour nettoyer la peau en douceur

Composée à 98 % d’ingrédients d’origine naturelle, cette eau micellaire, testée sous contrôle dermatologique et ophtalmologique, respecte l’équilibre de la barrière cutanée. Son secret? En plus d’éliminer les impuretés, le maquillage et l’excès de sébum, elle hydrate l’épiderme grâce à sa formule à base d’eau de raisin bio hydratante et apaisante, qui convient aux peaux sensibles.

Prix: 35 $