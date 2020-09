La blogueuse beauté Kiara Blanchette (@kiarablanchette) a testé pour nous la gamme de produits pour peaux allergiques, réactives et ultrasensibles de La Roche-Posay. Elle nous livre ici ses impressions.

Plus que jamais, je me retrouve avec un problème de peau sensible. La mienne l’est depuis des années, mais elle semble devenir encore plus réactive au fil du temps, peut-être à cause de facteurs comme le stress, la climatisation et, depuis la crise sanitaire, le port constant d’un couvre-visage durant la journée.

Parce que je travaille dans le domaine de la beauté, il y a toujours de nouveaux produits qui atterrissent sur mon bureau. Je passe mes journées à essayer les produits en question et mon épiderme en pâtit. À preuve, les nombreuses irritations et réactions qui se manifestent et se succèdent.

Récemment, j’ai découvert la crème Toleriane Ultra et le sérum Toleriane Ultra Dermallergo , de La Roche-Posay, qui ont littéralement sauvé mon visage! Grâce à ces deux produits, spécialement formulés pour soulager, réparer et protéger la peau contre les irritants, j’ai simplifié ma routine de soins quotidiens… à mon plus grand bonheur!

Comprendre pour mieux traiter

Pour ceux et celles qui, comme moi, ont une peau atopique, les rougeurs et les sensations de picotement ou de brûlure sont monnaie courante. Il semble d’ailleurs que 59 % des femmes canadiennes sont extrêmement concernées par leurs réactions cutanées. Heureusement, la crème Toleriane Ultra et le sérum Toleriane Ultra Dermallergo, de La Roche-Posay, sont conçus à base de substances telles que la neurosensine, un puissant ingrédient actif qui réduit la sensation de douleur ainsi que la sensibilité cutanée.

Rester à l’affût des divers composants et des produits dans lesquels ils sont utilisés fait certes partie intégrante de mon métier, mais 47 % des femmes canadiennes prêtent elles aussi attention – en tout temps ou la plupart du temps – aux listes d’ingrédients contenus dans leurs soins. À cet égard, chacune doit bien sûr trouver ce qui correspond le mieux à sa propre peau. Signalons toutefois que l’alcool et les parfums sont des agents irritants courants (dont les produits Toleriane Ultra sont exempts), de même que les formules complexes contenant des ingrédients aux noms imprononçables.

J’ai moi-même essayé la crème Toleriane Ultra et le sérum Toleriane Ultra Dermallergo, de La Roche-Posay, pour constater les effets de ces produits sur ma peau sensible.

Un sérum pour tous

J’ai commencé par tester le sérum Toleriane Ultra Dermallergo, la première étape – après le nettoyage – de ma routine de soins quotidiens. Ce sérum léger s’étale facilement et est rapidement absorbé par la peau. Comme sa formule ne contient pas de parfum, je n’ai éprouvé aucun effet irritant sur mon visage. Cela dit, ma peau sensible et réactive souffre souvent de sécheresse, ce qui peut générer des démangeaisons. Par conséquent, des ingrédients tels que la glycérine et l’hyaluronate de sodium – contenus dans ce sérum – lui sont fort utiles, puisqu’ils aident mon épiderme à retenir l’hydratation.

Une routine équilibrée

Après avoir appliqué le sérum Toleriane Ultra Dermallergo, j’ai utilisé l’hydratant Toleriane Ultra, une crème qui nourrit et apaise la peau en profondeur. Elle est conçue avec du beurre de karité, un ingrédient réputé pour ses vertus protectrices et adoucissantes. Parmi les composants emblématiques des produits La Roche-Posay, on trouve bien sûr l’eau thermale, riche en minéraux et vénérée par ses usagers depuis des années. Avec ses propriétés anti-inflammatoires et apaisantes, elle rehausse également la formulation de la crème Toleriane Ultra.

Approuvé à 100 % pour les peaux sensibles

Si votre peau est sensible, réactive ou allergique, je vous suggère fortement d’essayer la crème hydratante Toleriane Ultra et le sérum Toleriane Ultra Dermallergo, de La Roche-Posay. L’ajout de ces deux produits dans ma routine quotidienne de soins a vraiment changé la donne. Ma peau est devenue moins réactive et plus résistante aux agressions environnementales, comme la sécheresse cutanée causée par mon climatiseur ou la friction de mon couvre-visage.