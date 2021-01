Beauté

Les hommes se peignent les ongles depuis des milliers d’années – ceux de Babylone (3200 av. J.-C.), de la Chine antique (600 av. J.-C.), sans oublier les soldats grecs (500 av. J.-C) et nos rockstars préférés des années 1970 –, mais on observe maintenant une véritable démocratisation des manucures au masculin, plus ludiques, colorées et assumées que jamais. Et si c’était plus qu’une tendance beauté? Si on assistait à un mouvement social? Analyse.