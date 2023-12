Je suis extrêmement difficile lorsqu’il s’agit d’huiles capillaires. Beaucoup d’entre elles laissent mes fines mèches grasses et alourdies, tandis que d’autres ne semblent rien faire du tout. Ce sérum, cela dit, a tout bon. Il s’appuie sur des protéines d’origine végétale et sur le niacinamide pour nourrir et hydrater intensément les cheveux tout en les rendant plus résistants au fil du temps. J’adore le fait qu’on peut l’utiliser sur cheveux humides ou secs. J’aime en appliquer un peu après la douche pour aider à sceller les pointes fourchues et prévenir les cassures. Il rend mes cheveux tellement plus lisses et plus doux! Il est également parfait comme touche finale à un brushing ou à des boucles, ajoutant de la brillance ainsi qu’une texture plus décontractée et plus vivante. La troisième façon dont j’aime l’utiliser est sur les cheveux du deuxième ou du troisième jour post-lavage pour raviver les longueurs ternes. Il me suffit d’appliquer une ou deux gouttes sur la moitié inférieure de ma crinière et le produit pénètre immédiatement, donnant à mes cheveux un aspect sain et fraîchement coiffé, sans cette redoutable sensation grasse. Le prix peut sembler élevé, mais il s’agit d’un produit multitâche brillant et une petite quantité suffit pour profiter de ses bienfaits, ce qui vous permet d’en avoir pour votre argent.

Sérum pour pointes fourchues Nutritive de Kérastase

Prix : 75 $