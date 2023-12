Avant de commencer, je tiens à vous dire que si vous lisez ceci en attendant un enfant, je vous félicite! Je sais qu’une grossesse est un long chemin, un long processus, qui n’est pas toujours facile – il ne l’a certainement pas été pour moi! Mon cœur est donc plein à l’idée de vous vois accueillir votre petit miracle.

L’une des premières choses que j’ai faites après avoir appris que j’étais enceinte (outre me débarrasser de mon habitude de boire trois cafés par jour) a été de passer au peigne fin ma réserve de produits de soins pour la peau. En tant que directrice beauté, une partie de mon travail consiste à essayer autant de nouveaux produits que possible, afin de vous transmettre, chères lectrices, mes recommandations. Mais dès que ces deux petites lignes roses sont apparues sous mes yeux, j’ai su que je devais commencer à faire très attention aux produits que je mettais sur ma peau.

Ça s’explique, en partie, par le fait que l’utilisation de certains ingrédients qui peuvent se retrouver dans les soins de la peau n’est pas recommandée durant la grossesse. Les deux principaux actifs sont l’acide salicylique, en raison d’un risque d’empoisonnement au salicylate pour le bébé, et les dérivés de la vitamine A (comme le rétinol et les rétinoïdes), à cause d’un risque de tératogénicité pour le bébé, qui peut entraîner des malformations ou des anomalies cardiaques, m’explique la Dre Renée Beach, dermatologue et fondatrice du Dermatelier on Avenue de Toronto.

Il suffit de jeter un coup d’oeil sur Google pour tomber rapidement sur une liste beaucoup plus longue d’actifs et d’ingrédients supposément dangereux. Le fait est qu’il y a peu de recherches sur le sujet, parce que les femmes enceintes sont rarement incluses dans les études (pour des raisons évidentes de sécurité et d’éthique). Au final, il faut trouver la formule (!) qui nous convient, et faire des choix conséquents.

Il faut prendre en compte les besoins de notre peau, qui peuvent changer radicalement durant le grossesse en fonction de fluctuations hormonales. «C’est différent d’une personne à l’autre, dit la Dre Beach. En général, la peau peut devenir plus sensible et rougir davantage, en raison des facteurs de croissance et de l’augmentation du tissu nerveux. Souvent, les femmes constatent qu’elles ont un peu d’acné au début de la grossesse, mais qu’elles ont ensuite une peau plus éclatante.»

Personnellement, mon type de peau semble changer toutes les deux semaines. Je suis passée des boutons kystiques aux joues écarlates, en passant par la peau squameuse sur tout mon visage. Il semble qu’il faille parfois travailler un peu pour obtenir l’éclat proverbial dont tout le monde nous parle! Tout ça pour dire que je suis devenue assez habile pour gérer les nombreux scénarios cutanés qui peuvent se présenter lorsqu’on fait pousser un être humain en nous!