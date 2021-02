Depuis 1995, on célèbre officiellement le mois de l’Histoire des Noirs au Canada. En février, c’est le moment d’honorer l’énorme contribution des personnes noires aux fondements de notre société, et tout ce qu’ils continuent d’accomplir dans l’ensemble de ses sphères. Le but du mois de l’Histoire des Noirs est aussi de célébrer la résilience et l’innovation, ainsi que la détermination de travailler pour un pays plus inclusif et diversifié. Pour l’occasion, on a sélectionné 15 marques beauté «black-owned» à intégrer à notre rituel beauté à longueur d’année!