Semaine 08 — Respiration antistress



Description de la séance:

Nous savons que la respiration est un acquis et qu’elle fonctionne parfaitement par elle-même. Toutefois, nous pouvons aussi la contrôler et la manier de façon consciente et volontaire. En apprenant à maîtriser la respiration, nous pouvons travailler à stabiliser le rythme cardiaque ainsi que le système nerveux et — avec le temps — bâtir un meilleur contrôle du niveau de stress.

Comme toute pratique, cela peut être inconfortable au début, donc n’hésitez pas à aller à votre rythme ou à prendre des pauses.

À pratiquer encore et encore!

Niveau: Multi

Durée de la séance: 6 minutes 30 secondes