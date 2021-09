Il y a des conversations nécessaires qui s’ouvrent depuis quelques années. Le sentez-vous, le vent qui tourne et soulève les voiles? On s’intéresse (enfin) à la santé hormonale, on aborde les tabous entourant les menstruations, on les normalise, on les démystifie, on jase plus fort. Mais un mystère demeure: pourquoi des millions de femmes souffrent-elles en silence d’incontinence, de fuites urinaires, et de douleurs affectant leur pratique sportive et leur sexualité? Y a-t-il une frontière en matière d’anatomie que nous ne devons pas franchir? Sommes-nous embarrassées de discuter ouvertement des problèmes de santé qui se logent sous la ceinture? Qu’importe l’origine de ces difficultés, l’heure est venue de passer aux solutions.

Douanka Gendreau est physiothérapeute en rééducation périnéale et pelvienne. D’entrée de jeu, elle refuse de considérer comme banals les enjeux liés au plancher pelvien: «La descente d’organes, les fuites, l’incontinence… C’est fréquent, mais ce n’est pas normal. Il faut cesser de se résigner, de se dire que c’est notre nouvelle réalité et qu’il n’y a rien à faire pour la changer.» La culture populaire y est peut-être pour quelque chose. Dans les sketches comme dans les soupers de famille, on se moque en riant de la tante qui urine un peu dans son pantalon, de la maman qui ne peut se retenir dans la trop longue file à l’épicerie… L’industrie du fitness a peut-être aussi une part de responsabilité dans l’affaire: en misant constamment sur les résultats esthétiques de la mise en forme, on oublie les muscles qu’on ne voit pas. Pourtant, le plancher pelvien est composé de 20 muscles, les seuls capables de retenir l’urine, les selles et les gaz en soutenant la vessie, l’utérus et le rectum. Son rôle est fondamental, mais c’est souvent seulement lorsqu’il ne fait plus son travail qu’on commence à sérieusement s’y intéresser.