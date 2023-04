Verdict et résultats

Dans l’idéal, pour noter une vraie amélioration sur notre santé et notre bien-être global, il faudrait combiner les séances de Power Plate à des sessions de cardio. Pas de miracle ici: il faut faire preuve de régularité dans l’entraînement et une alimentation saine est évidemment recommandée pour consolider le tout.

Dans ma réalité de maman d’un enfant de 4 ans, bien occupée entre la vie de famille et un travail passionnant, j’ai fait l’impasse sur le cardio et me contente de 2 séances de 30 minutes de Power Plate par semaine, ce depuis début octobre 2022. Quant à l’alimentation saine… je fais au mieux!

J’apprécie la rapidité des séances et la proximité du studio avec le bureau, qui rend le tout facile à insérer dans mon horaire. J’aime la variété des exercices et la rapidité de leur enchaînement : les 30 minutes passent super vite (et je trouve le tout bien moins ennuyant que le tapis roulant ou le vélo elliptique!). Comme on travaille principalement sur du renforcement musculaire on est loin de la sudation d’un cours de spinning! On peut donc vaquer à nos occupations comme si de rien était de suite après la séance.

J’ai constaté des résultats visibles au bout de 4 semaines, en particulier au niveau de la ceinture abdominale (que je n’avais pas vraiment entretenue après ma grossesse et ma césarienne): ma peau est plus tonique et je sens vraiment un renforcement musculaire aux niveaux des abdominaux. Au fil des séances le haut de mon corps semble mieux dessiné (trapèze et épaules) et mes jambes plus galbées. Globalement je me sens plus en forme physiquement et je sens l’impact positif sur ma santé mentale.

Le professionnalisme et la bonne humeur de mon instructeur, André Cardoso, au Studio Good Vibes dans le Vieux-Montréal, sont la cerise sur le gâteau. Même si j’arrive parfois fatiguée, contrariée ou la tête ailleurs, ces 30 minutes ont la faculté de me replacer dans le moment présent et de m’énergiser.

Les tarifs des séances varient d’un studio à l’autre. Pour se renseigner sur le studio Good Vibes où je suis mes cours, c’est par ici.