Beauté intérieure : on fait le point sur les adaptogènes

Les adaptogènes sont des plantes ou des champignons – comme le ginseng, la maca et l’aloe vera – qui sont utilisés depuis des milliers d’années en médecine chinoise et indienne, entre autres, et qui «augmenteraient la capacité du corps à s’adapter aux différents stress». On doit la popularisation de cette hypothèse à Nicolaï Lazarev, un toxicologue russe qui cherchait parmi les végétaux une substance naturelle et efficace pour augmenter la résistance et l’énergie des troupes de l’armée russe pendant la Seconde Guerre mondiale. Depuis, le concept s’est démocratisé, et on trouve en pharmacie, dans la section des produits de naturopathie, une panoplie d’adaptogènes vendus sous forme de pilules, de gélules ou de poudre censées «aider» ou «prévenir» certains états de santé. On trouve aussi un peu partout en ligne un arsenal provenant de sources parfois obscures, qui promet des résultats miraculeux. C’est là que le bât blesse, selon la nutritionniste Amélie Loiselle. «Peu d’études ont démontré l’effet réel de ces produits, ce qui m’amène à penser que ce qu’on nous propose n’est pas basé sur des hypothèses solides. Les produits de santé naturelle ne sont pas réglementés de façon aussi sévère que les médicaments. Des analyses ont montré que certains produits ne contenaient pas la quantité exacte d’ingrédients indiquée sur l’étiquette, ou que ce qu’ils promettaient était exagéré par rapport aux résultats obtenus», dit-elle. Le mot à retenir? Prudence!

«Sont-ils dangereux? Non. Doivent- ils être pris au sérieux? Oui. Bien que les adaptogènes soient naturels, ils sont également considérés comme médicinaux et doivent être traités comme tels. Vous devriez toujours consulter un expert avant de vous aventurer dans ce vaste univers», conseille Natasha Geddes, nutritionniste holistique (sans formation médicale, mais avec une approche en naturopathie) et fondatrice de Good Goddess, une entreprise torontoise de bien-être et de nutrition.