Pour ce style de yoga, aucun besoin de matériel ni d’être très flexible, car tout se passe allongé dans son lit ou allongé sur le sol. Alors que l’on sait que certaines postures de yoga traditionnel favorisent l’endormissement, le Yoga Nidra permet de se focaliser sur son corps et sa respiration afin d’améliorer la qualité du sommeil. Cette autre forme de yoga a la particularité de faire appel au subconscient puisque tout au long de la séance le but sera de projeter dans votre esprit des moments agréables de votre journée. Même l’instant le plus simple peut apporter du réconfort et plonger votre corps dans un environnement propice à la détente.

Le Yoga Nidra s’apparente au sommeil lucide puisqu’une fois que notre corps et notre esprit détendus on navigue entre le mode veille et le sommeil. Le challenge est justement de ne pas s’endormir et de rester bien conscient pour ressentir tous les effets bénéfiques au moment du coucher!

Comment on fait?

On s’allonge, confortablement et on surélève nos genoux à l’aide d’un oreiller ou d’un coussin puis on reste immobile tout au long de la séance. C’est une façon de faire comprendre à votre corps qu’il est temps de se mettre en pause. Au rythmes des respirations ventrales lentes et profondes replongez votre esprit dans les moments de joie, de bien-être, de satisfaction que vous a apportés la journée. Progressivement vous connecterez votre esprit à chaque partie de votre corps, du petit orteil jusqu’au cuir chevelu. Une séance peut varier de 15 minutes à une heure dans des cours avec un professionnel. Mais le Yoga Nidra c’est avant tout de lâcher prise sur le temps et de prendre soin de son soi intérieur. Alors, écoutez votre corps et accordez lui le temps nécessaire pour qu’il se détende.