Dès lors que revient le temps frais, on apprécie le salon marocain, l’espace aquarium ou le ciné-spa, autant de cocons propices à la relaxation. Et quand on a une petite faim, la fine cuisine santé du restaurant Lumami l’apaise délicieusement. Bonne nouvelle, Balnéa bonifie son offre. Un projet de 30 millions $ s’échelonnant sur cinq ans vise ses installations comme l’hôtel Beatnik, situé à distance de marche et dont il est le propriétaire. Côté spa, on ajoutera une terrasse chauffée, un bassin à remous, une salle de repos thématique souterraine, des vestiaires, ainsi qu’une infrastructure de traitement des eaux usées et de chauffage à la biomasse. On créera de plus une micro-ferme bio quatre saisons et une serre, qui alimenteront Lumami et le deuxième restaurant qu’on prévoit ouvrir. Côté hôtel, on vise une mise aux normes d’un établissement trois étoiles et l’aménagement de chambres supplémentaires pour un total de 46. « Le Beatnik se situe entre le chalet et l’hôtel, explique son directeur, Nicolas Cavelier. Les gens viennent chez nous pour chercher du calme et une connexion avec la nature. » Et de fait, tout y participe, de la grande cour intérieure avec piscine à la forêt invitante en passant par la beauté rustique de l’ensemble.