C’est dans un nouvel espace élégant et enchanteur que les amateurs et les passionnées de cosmétiques peuvent maintenant magasiner l’univers de couleurs, de textures et d’arômes envoûtants de Looky Boutique. « Ça a été un gros travail ! Qui aurait pensé qu’on aurait 3 boutiques il y a 10 ans ? Je déclare la boutique de Québec officiellement ouverte ! », annonce Benoît Lussier, président fondateur d’Elle R Cosmétiques.

Ce qu’on retrouve sur place



Onglerie

Un arc-en-ciel de couleurs avec les Vernis Gel 3 en 1, produit vedette de l’entreprise, disponible dans plus de 850 teintes. Des tons subtils aux nuances les plus audacieuses, ce vernis ne nécessite ni base ni vernis de finition, et offre une tenue inégalée !

Notre produit préféré: Le Vernis Gel 3 en 1, un allié qui redéfinit l’expérience de la manucure à la maison !

Maquillage

Du rouge à lèvres au mascara longue tenue, en passant par l’eye-liner feutré, il y en a pour tous les goûts !

Notre produit préféré: Le Duo Liner Deluxe pour un regard de lynx en moins de deux.

Ptiss! : c’est un produit idéal pour les débutants.

Coffrets de Noël

Des coffrets cadeaux exclusifs pour le bain, les soins de peau et bien plus encore. De quoi plaire à tout le monde pour Noël !

Notre produit préféré: Le coffret Mini-Fragrances Fruitées pour des plaisirs sucrés et des souvenirs parfumés !

Mode

Une ligne de sacs à main et d’accessoires en cuir végane, signée BL│Style, marque sœur de looky.

L’équipe de conseillers sur place s’engage à offrir une expérience de shopping personnalisée à ses clients et les accompagne vers les différentes gammes de produits soigneusement confectionnées.

Les 3 adresses Looky Boutique:

200 boulevard Saint-Jean-Baptiste, Mercier, QC J6R 2L2

270 rue Jacques-Cartier, Salaberry-de-Valleyfield, QC J6T 4S8

4605 boulevard de l’Auvergne, Québec, QC G2C 1X5

